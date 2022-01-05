Власти Югры реализуют национальную стратегию в интересах женщин

Югра реализует мероприятия в рамках реализации национальной стратегии действий в интересах женщин. Стратегия утверждена Правительством Российской Федерации.

Департамент труда и занятости населения Югры сообщает, что муниципальные власти последовательно информируют женщин округа о трудовых правах и мерах, принимаемых по улучшению условий охраны труда. На сайтах органов местного самоуправления размещены методические пособия, передает портал Ugra-news.

В Сургуте разработаны сразу несколько пособий: «10 нарушения, допускаемых работодателями в отношении женщин и лиц с семейными обязанностями», «Охрана труда женщин и лиц до 18 лет». Администрация Лангепаса подготовила три памятки «Принимаемые меры по улучшению условий и охраны труда женщин согласно Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 — 2022 годы», «Охрана труда женщин», «Как перевести на легкий труд женщину в связи с беременностью».

В Югорске разработаны и направлены на предприятия города методические рекомендации «Обеспечение безопасных условий охраны труда женщин». Власти Ханты-Мансийска создали на официальном сайте подраздел «О правах женщин в сфере трудовых отношений».

Вопросы, касающиеся соблюдения трудовых прав женщин, рассматривались в автономном округе на протяжении всего 2021 года в рамках онлайн-совещаний по охране труда и соблюдению трудового законодательства. В мероприятии приняли участие около 600 работодателей.