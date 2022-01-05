Казахстанские силовики отказались задерживать участников протеста в Актобе

Количество участников акции протеста в казахстанском Актобе становится все больше. Все они собираются на главной площади города. Местные правоохранители отказались задерживать митингующих.

Напомним, что первые протесты начались в городах Жанаозен и Актау. Причиной недовольства граждан Казахстана стало резкое повышение цен на сжиженный газ: с 60 до 120 тенге. К настоящему моменту власти снизили стоимость топлива до 50 тенге.

Сейчас в Актобе действует режим чрезвычайного положения. В городе закрыты все супермаркеты, магазины, а также заведения общепита.