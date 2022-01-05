«Майдана тут не будет». Чего хотят протестующие в Казахстане

Вот уже пятый день в Казахстане продолжаются массовые протесты. Они вспыхнули после двукратного роста цен на газ (с 60 до 120 тенге), но быстро дополнились политическими условиями — отставкой правительства, построением «настоящей демократии» и повышением благосостояния народа.

Начались демонстрации в Жанаозене, где рабочие нефтяного месторождения устроили забастовку. К 5 января недовольство охватило Актау, Атырау, Алма-Ату, Нур-Султан, Караганду, Уральск, Усть-Каменогорск, Талдыкорган и Кызылорда. В некоторых городах протестующие штурмуют акиматы, требуют возвращения выборов городских и областных акимов и упоминают возможное возвращение к варианту Конституции 1993 года.

Отмечается, что митингующие избивают полицейских, отбирают у них щиты и каски — силовики отвечают спецсредствами. Еще ночью преимущество было на стороне правоохранителей, отмечает корреспондент «ПС», работающий на месте событий в Уральске: полиция предупредила демонстрантов о последствиях, разобрала их палатки, применила светошумовые гранаты и обнесла площадь колючей проволокой.

Протестующие заверяют, что хотят «свободы и настоящей демократии», а также возмущены ростом цен и тем, что «есть богатства, но нет денег для народа».

«Хоть мы и действуем мирно, но мы добьемся своего. Это не майдан. Мы не собираемся свергать правительство и делать госпереворот, такого тут нет и не будет. Мы хотим демократии. Понимаете, мы годами терпели это все, накопилось, мы молча терпели много лет!» — заявил один из демонстрантов корреспонденту «ПС» в Уральске.

ИА «Политика Сегодня» / Владимир Ягудаев

Тем временем напор протестующих становится сильнее: к 12 часам по мск они ворвались в здание администрации Алма-Аты, сообщили местные СМИ. Другая часть толпы пытается прорваться в старую резиденцию президента, отмечает Sputnik Казахстан. Соцсети заполнили видео с горящими военными и полицейскими машинами.

На первый взгляд, никакого координационного центра у протестующих по всей стране нет, тем не менее митинги хорошо организованы, а демонстранты подготовлены к выступлениям, несмотря на холодную погоду. Желающих кормят бараниной и поят чаем — еда пачками передается на место событий специальными курьерами.

На фоне предсказуемых перебоев с мобильным интернетом в стране многие митингующие пользуются рациями. Из действующих мессенджеров остался только Telegram. По данным спецкора «ПС», абсолютное большинство вышедших протестовать в Уральске — этнические казахи.

ИА «Политика Сегодня» / Владимир Ягудаев

Ответ властей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил ответственность за подорожание газа на правительство (в частности министерство энергетики) и компании «КазМунайГаз» и «QazaqGaz», а также ввел полугодовое госрегулирование цен на СПГ, бензин и дизель. Правительство отправлено Токаевым в отставку, но накал протеста пока не снизился. В республике введен режим ЧП и комендантский час.

Примечательно, что власти очевидно пытаются найти консенсус не только с протестующими, но и между правящими кругами. Так, исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана уже назначен уроженец Алма-Аты и представитель «южной» политической элиты Алихан Смаилов. Этот чиновник неоднократно занимал посты в администрации экс-президента Нурсултана Назарбаева — до отставки правительства в 2019 году, например, Смаилов был министром финансов.

Также президент уволил с поста первого замглавы республиканского Комитета нацбезопасности Самата Абиша — по некоторым данным, племянника Назарбаева. Вместо него назначили руководителя администрации Токаева, алмаатинца Мурата Нуртлеу.

Глава государства призвал к «терпению и благоразумию», а также «не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности».

«Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет. Нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог», — обратился к народу Токаев.

Тем временем уже к 12:30 по мск в администрации Алма-Аты начался пожар. Распространяются кадры с избиениями сотрудников нацгвардии.

Prt Scr youtube.com / FRANCE 24 English

Мнения

В Госдуме РФ в казахстанских протестах увидели возможные провокации «ряда зарубежных НКО»: именно они «могут подогревать протесты», подчеркнул депутат от КПРФ Дмитрий Новиков.

Писатель и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин увидел в Казахстане первый признак классической оранжевой революции — «боеспособная и бесстрашная улица». Остальные факторы, то есть внешняя медийная, политическая и финансовая поддержка, а также наличие оппозиции во власти, пока «только проклевываются».

«А следить на самом деле надо за ними. А не за толпами на улицах», — заключил Прилепин в Telegram.

Prt Scr youtube.com / RT

Журналист Андрей Медведев уверен, что массовые демонстрации стали крупнейшими со времен бунта 16 декабря 1986 года, когда новым главой Казахской ССР был назначен этнический русский. Он видит в ситуации риск гражданской войны, а не только столкновений с силовиками.

«Не будет Казахстана прежним. Никогда. Западный Казахстан продавил центр на принятие решений. <…> Не важно, кто и итоге окажется бенефициаром [этих митингов]. Даже ему придется считаться с нынешними обстоятельствами и тем, что по-старому строить политику в стране уже не получится», — заявил Медведев.

Тем временем белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA Live, координирующий прошлогодние протесты в РБ прямиком из Польши, начал активно включаться в казахстанскую повестку. Не обошлось и без провокаций: авторы канала призвали не верить в отставку правительства и «не прекращать протест». Финансируемое правительством США «Радио Свобода»1 (признано иноагентом в РФ) в Казахстане в заголовках статей смело называет Токаева «полупрезидентом».

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента