Протестующие вновь стягиваются в центр Алма-Аты

Митингующие идут пешком и на автотранспорте из окраинных районов Алма-Аты к центру города, где накануне прошли массовые стычки с полицией.

Поводом для протестов стало повышение цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал указание сформировать правительственную комиссию для урегулирования ситуации. Ее члены заявили, что готовы выполнить главное требование местных жителей и снизить тарифы.

Однако протесты охватили и другие города. В Алма-Ате сегодня ночью произошли стычки митингующих с силовиками. Стражи порядка были вынуждены использовать светошумовые гранаты и применить газ. Власти распорядились ввести режим ЧС в в Мангистауской области и Алма-Ате до 19 января.