Правоохранители не выявили факты мародерства со стороны протестующих в казахстанском Актау

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана провели проверку по факту протестов в столице Мангистауской области Актау и не выявили эпизодов мародерства. Об этом сообщил республиканский телеканал «Хабар-24».

В настоящий момент из-за протестов в городе действует режим чрезвычайного положения, закрыты все супермаркеты, магазины и кафе. Участников митингов на главной площади становится все больше, передают местные СМИ.

Напомним, что первые акции протестов начались в городах Жанаозен и Актау. Причиной недовольства граждан Казахстана стало резкое повышение цен на сжиженный газ: с 60 до 120 тенге. К настоящему моменту к протестам присоединились Алма-Ата, Астана и Актобе.