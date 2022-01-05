Боррель: ЕС не может быть нейтральной стороной в диалоге по гарантиям безопасности РФ

Евросоюз не может просто наблюдать за переговорами по гарантиям безопасности США и НАТО с Российской Федерацией, рассказал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Соответствующее заявление цитирует газета Financial Times. Переговоры российской и американской сторон по предложениям Москвы о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве.

«(Евросоюз. — Прим. ред.) не может быть нейтральным наблюдателем на переговорах», — подчеркнул Боррель.

В конце 2021 года Российская Федерация опубликовала проекты договора с США и Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.