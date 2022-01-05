Виктор Гончаренко покинул пост тренера клуба «Краснодар»

«Краснодар» объявил об увольнении 44-летнего белорусского тренера Виктора Гончаренко.

Виктор Гончаренко, а также его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович завершили работу в «Краснодаре» 5 января. Об увольнении тренеров сообщила пресс-служба «быков».

«Краснодар» завершил первую часть сезона РПЛ четырехматчевой беспроигрышной серией и ушел на зимний перерыв, занимая пятое место. В 18 играх «быки» набрали 29 очков. На первом месте располагается петербургский «Зенит», который набрал 38 баллов.