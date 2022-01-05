Глава МИД ФРГ Бербок указала на важность дипломатического диалога с Россией

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прокомментировала позицию Берлина в преддверии своего визита в Соединенные Штаты.

По ее словам, мнение руководства европейских государств и США вокруг ситуации с Россией схоже.

«Действия России имеют цену, и выход из кризиса может быть лишь через диалог. Мы четко говорили об этом российскому правительству в последние несколько дней и недель», — сказала она.

Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства добавила, что Соединенные Штаты являются одним из ключевых союзников Европейского союза. Это партнерство играет особенную роль в моменты, когда это действительно важно, резюмировала она.

Ранее стало известно, что Бербок проведет переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудят ситуацию вокруг Украины и предстоящих контактов с представителями РФ.