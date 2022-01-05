Трамп отказался от идеи пресс-конференции по случаю годовщины штурма Капитолия

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил предполагаемую пресс-конференцию по случаю годовщины захвата Капитолия сторонниками экс-лидера государства.

Политик также заявил о «предвзятости и непорядочности» специального комитета Палаты представителей Конгресса США. Орган занимается расследованием событий 6 января 2021 года. Слова бывшего президента приводит его пресс-служба.

«Я отменяю пресс-конференцию, которая должна была пройти 6 января в Мар-а-Лаго, штат Флорида (резиденция экс-главы государства. — Прим. ред.)», — подчеркнул Трамп.

Ранее бывший американский лидер сообщил, что пишет мемуары о своей работе на посту президента. Он назвал свой труд «очень мощной вещью» и подчеркнул, что им заинтересовались многие издательства.