Полиция задержала директора газоперерабатывающего завода в Жанаозене

Правоохранители взяли под арест директора завода по переработке газа в городе Жанаозене в Мангистауской области Казахстана. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно данным портала zakon.kz, генеральный директор предприятия необоснованно повысил стоимость сжиженного газа. Одновременно с главой фабрики правоохранители задержали и руководителя площадки по электронной реализации голубого топлива. Органы внутренних дел инициировали досудебную проверку по данному факту.

Казахстан захлестнула волна несанкционированных протестов, причиной которых стало двукратное повышение стоимости газа для населения. Митингующие в Алма-Ате и Мангистауской области требовали понизить стоимость топлива до 50 тенге (0,11 доллара).