Более 200 участников протестных акций задержаны в Казахстане

Группы протестующих в Казахстане перекрывала движение на проезжей части, нарушала общественный порядок и нападала на сотрудников правоохранительных органов в ночь на 5 января. Об этом говорится в заявлении МВД страны.

Граждане не реагировали на призывы расходиться по домам, поэтому силовики начали использовать спецсредства для подавления протестов, в том числе светошумовые гранаты и бронетехнику. В результате столкновения с демонстрантами было задержано не менее 200 человек.

«Несмотря на предупреждения местных исполнительных органов и прокуратуры, граждане поддались на провокационные призывы и стали совершать противоправные действия, создавая угрозу спокойствию и безопасности населения», — сообщили в пресс-служба МВД Республики Казахстан.

В некоторых городах митингующие попытались прорваться в здание городской администрации. В Алма-Ате подобная инициатива была пресечена организованными действиями правоохранителей, после чего демонстранты начали расходиться.