Токаев поручил ввести временное госрегулирование цен на топливо в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание правительства. По его итогам, было поручено ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

В ходе заседания Токаев указал на необходимость качественной перезагрузки газовой отрасли в Казахстане. Дополнительно президент поручил правительству отсрочить на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки.

«Страна может остаться без инвестиций в газовую и газоперерабатывающую отрасли и, соответственно, без газа. Поэтому без системных, но продуманных и поэтапных реформ не обойтись. Предстоит провести качественную перезагрузку газовой отрасли, обеспечить полноценную загрузку товарным газом внутреннего рынка», — отметил Токаев.

Правительство должно ввести временное госрегулирование цен на топливо сроком на 180 дней. Дополнительно Генпрокуратуре Казахстана следует провести расследование и выявить, был ли ценовой сговор в сфере реализации сжиженного газа.