Казахстанский лидер Токаев принял отставку правительства после протестов

Кабинет министров Казахстана ушел в отставку после указа президента страны Касыма-Жомарта Токаева. Текст документа опубликован на сайте главы государства.

Согласно указу президента в соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан назначено временное правительство. И.о. премьер-министра стал первый вице-премьер Алихан Смаилов. Новый состав правительства будет исполнять возложенные обязанности до утверждения постоянного состава кабинета министров.

Вечером 4 января протестные акции вспыхнули в Мангистауской области и Алма-Ате. Жители выразили свое недовольство действующей властью и потребовали отставки правительства. В Алма-Ате демонстрации переросли в беспорядки. Люди попытались прорваться к зданию администрации города, однако правоохранительные органы оттеснили протестующих. В результате столкновений по меньшей мере один полицейский пострадал.