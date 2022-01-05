CNBC: рейтинг Джо Байдена упал до рекордно низких 44% в декабре

Телеканал CNBC опросил жителей Соединенных Штатов и выяснил, насколько они довольны работой президента Джо Байдена. В декабре рейтинг американского лидера упал до рекордно низких показателей.

Телефонный опрос проводился с 17 по 20 декабря прошлого года. В нем приняли участие 1895 американцев в возрасте от 18 лет. По итогам исследования, 56% респондентов не одобряют работу президента Джо Байдена.

Нынешний показатель американского лидера составил 44%. Предыдущий антирекорд популярности Байдена зафиксировали в сентябре 2021 года. Тогда недовольство высказали 54% респондентов, а поддержку – 46% опрошенных.

Больше всего жителей Соединенных Штатов недовольны экономической ситуацией в стране (73%). Больше половины опрошенных выделили действия Джо Байдена во время пандемии. Еще 38% считают, что эпидобстановка в стране ухудшилась, по сравнению с прошлым годом — 32% и 30% соответственно.