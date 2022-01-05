Большая часть протестующих ушли с улиц Алма-Аты

Количество протестующих на улицах Алма-Аты существенно сократилось, многие разошлись по домам. Об этом сообщают очевидцы событий.

Уточняется, что в некоторых местах до сих пор происходят столкновения между участниками несанкционированных протестов и полицией. К 04:00 по местному времени (01:00 по Москве), на улицах города еще были слышны выстрелы и взрывы гранат.

Волна народного недовольства возникла из-за решения правительства повысить стоимость на газ в два раза. Митингующие требуют от властей снизить цены до 50 тенге (0,11 доллара).

Несмотря на то, что власти страны пошли на уступки и понизили тарифный план, на протестующих это никак не повлияло. В связи с этим президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в Алма-Ате и Мангистауской области чрезвычайное положение.