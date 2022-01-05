Правительство Казахстана может уйти в отставку на фоне акций протеста

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен утром 5 января объявить об отставке правительства страны. Информацию об этом предоставили местные СМИ.

Чуть ранее глава государства ввел в Алма-Ате и Мангистауской области режим чрезвычайного положения. Он предусматривает жесткие ограничения на свободу передвижения и ежедневный комендантский час с 23:00 до 07:00.

Протесты начались после увеличения цен на газ с 60 до 120 тенге за литр в Мангистауской области. Люди собрались на стихийный митинг, после чего протестные настроения захлестнули многие города страны. Одним из главных очагов стал город Алма-Ата, где демонстранты вступили в ожесточенное противостояние с полицейскими. По последним данным, один из правоохранителей серьезно пострадал в ходе стычек. О раненых со стороны протестующих не сообщается.