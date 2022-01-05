Казахстанское правительство запретило продажу оружия и патронов в Алма-Ате

Продажа оружия и боеприпасов временно ограничена в Алма-Ате и Мангистауской области. Такое требование содержится в подписанном правительством документе о чрезвычайном положении.

Режим будет действовать с 5 по 19 января включительно. Также распоряжение предусматривает временное изъятие гражданского оружия у физических лиц и специальной бронированной техники у юридических лиц.

«Обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами», — указано в документе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в Алма-Ате и Мангистауской области ЧП из-за массовых несанкционированных акций протеста. Причиной народных волнений стало решение правительство о двукратном увеличении тарифов на газ для населения.