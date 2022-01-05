Правоохранители Казахстана пригнали на улицы Алма-Аты БТР для разгона протестующих

Жители Алма-Аты вышли на улицы города с требованием снизить цены на газ. Чтобы разогнать протестующих, на дорогах появилась бронетехника, сообщают местные СМИ.

Фотографии и видео появления бронетехники опубликованы в Telegram-канале «RT на русском». Бастующие уже устроили погромы на улицах Алма-Аты. От действий недовольных пострадали витрины магазинов и полицейские машины.

На фоне происходящего президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении режима чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Он будет действовать с 5 по 19 января, говорится в сообщении администрации.