Режим чрезвычайного положения введен в Мангистауской области Казахстана и Алма-Ате

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения. Соответствующие меры приняты из-за разгорающихся народных волнений.

Особый режим будет действовать с 5 до 19 января на территории города Алма-Ата и Мангистауской области. Указ подписан главой государства.

В настоящее время правоохранители продолжают противодействовать митингующим по всей стране. Например, в Алма-Ате около тысячи демонстрантов вышли в центр города, но силовикам удалось их оттуда вытеснить.

Протесты вспыхнули в стране из-за повышения цен на газ. Они продолжаются уже два дня и переросли в серьезные столкновения. Люди громят витрины магазинов и поджигают автомобили.