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Погребинский раскрыл адресованный Киеву сигнал Путина по Донбассу

Ближнее зарубежье
Погребинский раскрыл адресованный Киеву сигнал Путина по Донбассу

Российский президент Владимир Путин намекнул, что не может гарантировать невмешательство России в военный конфликт между Киевом и Донбассом в том случае, если украинская армия попытается силой вернуть себе территории ЛНР и ДНР.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По словам эксперта, такой вывод можно сделать, анализируя ответы президента РФ на вопросы журналистки американского телеканала Sky News. В частности, указал Погребинский, Владимир Путин не стал давать гарантий того, что Россия не станет вводить свои войска в зону вооруженного конфликта на востоке Украины.

«Это означает, что все возможно. Все будет зависеть от того, как будут вести себя Украина, США, а также от установки России и Путина на то, что Москва не позволит захватить силой непризнанные (Луганскую и Донецкую народные) республики», — объяснил политолог.

Таким образом, по его словам, российский президент послал ясный сигнал о том, что, если Киев попробует применить в Донбассе силу, «тогда все может быть».

Погребинский раскрыл адресованный Киеву сигнал Путина по Донбассу
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Также Михаил Погребинский напомнил, что Владимир Путин воспринимает современную Украину, как потенциальную угрозу для России, и относится к ней соответствующим образом.

Ранее президент РФ не раз публично давал понять, что не позволит создать у российских границ, на территориях, исторически являющихся российскими, проект «АнтиРоссия». И пока Киев продолжает формировать угрозу для РФ, сосредотачивая на украинских землях вооружение и советников военного блока НАТО, президент России не успокоится, считает Погребинский.

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