Заслуженный артист России Сергей Кузнецов оценил уборку снега в Петербурге на «три с минусом»

Петербургские власти должны проявить больше инициативы для качественной уборки городских улиц от снега. Об этом заявил заслуженный артист России Сергей Кузнецов.

Актер театра и кино негативно оценил работу коммунальщиков. По его словам, больше всего в этой ситуации страдают пожилые люди, которые попросту боятся выходить на улицу из-за скользких тротуаров.

«Впечатления от уборки снега — пока без травматизма. Однако я живу на Невском — хожу и опасаюсь», — рассказал артист в интервью Федеральному агентству новостей.

Кузнецов заявил, что качество уборки улиц Северной столицы оставляет желать лучшего и поставил коммунальщикам «три с минусом» за работу. Однако корень всех проблем лежит глубже. Если бы администрация губернатора Петербурга Александра Беглова ответственней исполняла свои обязанности, то и работа коммунальных служб была бы на уровень выше.