Киргизские пограничники заявили о готовности принять меры из-за волнений в Казахстане

Пограничная служба Киргизии готова принять все необходимые меры в случае, если ситуация с волнениями в Казахстане выйдет из-под контроля. Об этом сообщили представители силового ведомства.

Некоторые города Казахстана захлестнули масштабные акции протеста из-за решения правительства страны повысить тарифы на газ. Жители республики требуют от властей снизить стоимость голубого топлива до 50 тенге (0,11 доллара) за литр.

«Пограничная служба ГКНБ КР (Госкомитета Нацбезопасности Киргизской Республики, - ред.) отслеживает ситуацию в соседней республике и на приграничной территории. В случае обострения обстановки будут приняты соответствующие меры во взаимодействии с МВД, МЧС и другими госорганами», — заявили в ведомстве.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился к протестующим с просьбой сесть за стол переговоров и найти компромисс. Он также указал, что в Мангистауской области уже начала работать правительственная комиссия, которая найдет альтернативные пути решения конфликта.