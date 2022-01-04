Глава Ava Labs Ву: капитализация крипторынка в 2022 году может вырасти более чем в два раза

Рыночная оценка цифровых активов мира в текущем году может превысить отметку в 5 трлн долларов, так как они обладают большим потенциалом, заметил руководитель компании Ava Labs Джон Ву в интервью для телеканала CNBC.

Капитализация рынка криптовалют на 4 января составляет 2,34 трлн долларов, но за год этот показатель может вырасти больше чем два раза. По мнению эксперта, криптовалюты станут тем активом, который сможет дать отпор Федеральной резервной системе США, а также противостоять рекордному росту мировой инфляции, передает РБК.

Ву также заметил, что биткоин утратит свои лидирующие позиции, так как его доля на рынке упадает ниже 30%. Но при уровне капитализации в 5 трлн долларов стоимость самой популярной криптовалюты превысит отметку в 75 тыс. долларов.