Россия, своими успехами в области создания вооружений, требованиями гарантий безопасности и отказом от пустых переговоров лишила США возможности маневрировать. Поэтому в январе Запад выполнит все, что потребует Москва, до последнего пункта.

Такое мнение, подводя итоги минувшего года в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE», высказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми.

В частности, говоря о том, как в 2021 году развивались российско-американские отношения, Кедми заявил, что Москва нанесла Вашингтону три ощутимых удара.

Первым из этих ударов стал прорыв России в создании новейших видов вооружений. Второй удар – это выдвинутые в конце года российским Министерством иностранных дел требования к НАТО предоставить РФ гарантии национальной безопасности, и в том числе, нераспространения Альянса на восток. И наконец третьим ударом стало заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Москва больше не заинтересована в ведении бесполезных и безрезультатных переговоров, так как нацелена на конкретные результаты.

«Этот третий удар уже не оставил США шансов на маневры и загнал в глухой угол. Они потеряли все. Можно не сомневаться, что в январе Запад сделает все, чего требует Россия, до последнего пункта», — уверенно заключил Кедми.

ФБА «Экономика сегодня» /

Напомним, российско-американские переговоры по вопросам стратегической стабильности и безопасности намечены на следующую неделю. При этом не все в США нацелены на конструктивный диалог с Россией, например, американский конгрессмен Адам Шифф заявил, что против Москвы необходимо ввести новые «огромные санкции», чтобы помешать «российскому вторжению» на Украину.

При этом в России уже не раз на самых разных уровнях заявляли, что не планируют никаких военных операций против Украины.