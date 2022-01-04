Soha: стратегия США по расколу между Китаем и Россией состоит в сближении с Россией

Соединенные Штаты хотят расколоть крепкую связь между Москвой и Пекином при помощи необычной тактики. Соответствующим мнением поделились авторы издания Soha.

По данным авторов, на данный момент союз России и Китая является самым крепким за последние 60 лет. Однако, как подчеркнули в статье, между двумя странами есть одна общая граница протяженностью более 4 тыс. километров. Также Пекин и Москва соперничают друг с другом за влияние в Центральной Азии, Индии и Арктике, отметили в Soha. «ПолитРоссия» специально для своих читателей перевела данный материал.

«Идея, которую Америка может использовать, чтобы разделить Россию и Китай, состоит в выстраивании более устойчивых отношений с РФ, что поможет оторвать Москву от Пекина. Однако эта стратегия является новой и сейчас находится в зачаточной стадии, учитывая, что США не хотят отдавать экономическую и политическую инициативу российской стороне», — раскрыли вьетнамцы секрет стратегии США, связанной с разрыванием связи между Россией и США.

Ранее сообщалось, что даты возможного саммита пяти государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, США, Китай и Франция) пока не определены. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.