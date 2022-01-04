«Безобразие с мусором»: блогер Манукян прокомментировал работу коммунальщиков в Петербурге

Мусорная реформа стартовала в Петербурге с 1 января 2022 года. Согласно ей, ответственная за вывоз твердых коммунальных отходов компания будет привлечена к ответственности в случае нарушения графика. Однако с наступлением нового года минимум 500 контейнерных площадок остались без внимания оператора. Ситуацию прокомментировал блогер Вадим Манукян.

Нарушения зафиксировали уже в 22% проверенных домах. Местные жители выразили недовольство сложившейся ситуацией в социальных сетях, однако соответствующие меры до сих пор не приняты. Журналист Вадим Манукян признался, что его волнует проблема вывоза мусора, ведь из-за этого страдает культурный облик Северной столицы.

«Уже привыкли к некачественной уборке улиц от снега, но вот это безобразие с мусором вообще уродует город. Вместо праздничного настроения — наблюдение за тем, как коммунальные службы раз за разом проваливают свою работу», — высказался блогер в беседе с ФАН.

В Смольном заверили, что региональная компания по обращению с отходами «Невский экологический оператор» понесет ответственность за случившееся.