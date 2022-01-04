Политолог Лебедев высказался за увеличение числа российских боевиков для воспитания патриотизма

Политолог, доктор философских наук Сергей Лебедев высказался о киноленте «Гранит» режиссера Дениса Нейманда. Он отметил, что подобных фильмов в России должно сниматься гораздо больше.

По мнению Сергея Лебедева, похожие на «Гранит» боевики имеют огромное значение для современной России. Как заметил политолог, такие киноленты должны выходить значительно чаще, ведь они способствуют воспитанию патриотизма у подрастающего поколения.

«Как воспитывать патриотизм, кроме как старыми советскими фильмами? Ведь новые фильмы про Великую Отечественную войну никак не могут обойтись без какого-то тупого садиста из особого отдела. Или классика жанра — фильм про Девятаева, который потом показали узникам ГУЛАГа, а они сказали, что ничего такого не было», — высказался Лебедев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Действие киноленты «Гранит» происходит в Мозамбике. Власти страны обращаются за помощью к России, так как граждан терроризируют боевики «Исламского государства»1 (организация запрещена на территории РФ). В итоге туда приезжает группа российских инструкторов, которой руководит командир с позывным Гранит.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации