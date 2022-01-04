КХЛ отменила два матча «Автомобилиста» из-за массового заражения игроков коронавирусом

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила об отмене двух ближайших матчей регулярного чемпионата с участием екатеринбургского «Автомобилиста».

Игры «Автомобилиста» с омским «Авангардом» и рижским «Динамо» не состоятся из-за массового заражения хоккеистов екатеринбургской команды коронавирусом. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба КХЛ.

Представители лиги уточнили, что 17 игроков «Автомобилиста» заразились коронавирусом. О новых датах матчей екатеринбургской команды КХЛ объявит позже. Стоит отметить, что ранее была отменена встреча «Автомобилиста» с финским «Йокеритом», которая должна была пройти 3 января.