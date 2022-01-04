Польские власти построят 186-километровую стену на границе с Белоруссией

Варшава построит стену на границе с Белоруссией. Об этом сообщил заместитель главы министерства внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик.

Уже подписаны договоры с подрядчиками. Длина заграждения составит 186 километров, оно будет сделано из стали. В ограде оставят 22 калитки, чтобы не препятствовать перемещению диких животных.

«Сегодня Пограничная стража подписала договоры. Три крупных договора о строительстве заграждения», — сказал Вонсик на брифинге 4 января.

Решение о строительстве стены было принято на фоне миграционного кризиса. В Варшаве утверждают, что к нему причастны власти Белоруссии.