Лавров провел телефонные переговоры с индийским коллегой Джайшанкаром

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом сообщили в МИД РФ.

Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Стороны подтвердили готовность укреплять отношения в сферах экономики, освоения космоса, ядерной энергетики и здравоохранения.

«Обсуждались практические вопросы двустороннего сотрудничества в развитие итогов российско-индийского саммита в Нью-Дели 6 декабря 2021 года», — говорится в сообщении российского ведомства.

Министры также договорились расширять взаимодействие в международных и региональных делах, включая сотрудничество в БРИКС, ШОС, ООН и ее Совете Безопасности.