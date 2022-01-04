Спрей от старческого слабоумия разработали в Японии

Японские ученые разработали спрей для стимуляции работы мозга и предотвращения старческого слабоумия. Препарат прошел доклинические испытания.

Одной из форм старческой деменции является болезнь Альцгеймера, при которой в мозге происходит накопление амилоидных бляшек. Инновационный спрей в ходе доклинических испытаний на грызунах с нейродегенерацией не вызвал побочных эффектов, пишет портал Medicinform.

Ученые обратили внимание на антибиотик рифампицин, который используют для лечения туберкулеза. Он токсичен для печени, поэтому его решили применять в виде назального спрея. Благодаря такому способу вещество быстрее проникает в мозг, не задевая печень. Также исследователи добавили в лекарство ресвератрол, который подавляет токсическое действие рифампицина.