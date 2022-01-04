Глава евродипломатии Боррель провел переговоры с генсеком НАТО Столтенбергом по Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по гарантиям безопасности России.

В рамках разговора стороны также затронули ситуацию на границе Украины.

Плюс ко всему Боррель обсудил со Столтенбергом подготовку к заседанию Совета Россия — НАТО. Глава дипломатии ЕС призвал стороны к укреплению обязательств в рамках Организации Объединенных Наций и ОБСЕ.

Как стало известно ранее, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко представит российское внешнеполитическое ведомство на заседании с НАТО. По его словам, российская делегация будет состоять из представителей МИД и военных.