ФИФА представила номинантов на премию Ференца Пушкаша

Объявлена тройка футболистов, претендующих на премию Ференца Пушкаша, присуждаемую автору самого красивого гола года.

Гол Патрика Шика в матче Евро-2020 между сборными Чехии и Шотландии, мяч Мехди Тареми в игре Лиги чемпионов «Челси» — «Порту», а также гол Эрика Ламелы во встрече АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм» включены в список финалистов на победу в премии Пушкаша. Об этом на официальном сайте проинформировала пресс-служба ФИФА.

Автора самого красивого мяча 2021 года объявят 17 января. Премия Пушкаша была учреждена 12 лет назад. По итогам 2020 года ее обладателем стал южнокорейский игрок английского «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин.