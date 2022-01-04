Вражда с Россией обернулась для Украины развалом государственности. К такому выводу пришел политолог Юрий Романенко.

По словам Романенко, когда Киев просит Берлин не брать российский газ, то просит немецкую сторону действовать в ущерб украинскому государству. Некомпетентность киевских властей породила возникновение конкурентов страны в виде Турции и Германии, подчеркнул он.

«Россия вкладывала (в добычу природных ископаемых. — Прим. ред.), и у нее есть газ, а мы с ней находимся в контрах», — посетовал эксперт.

Стоит напомнить, что договор между российской и украинской сторонами о гарантии «Газпрома» прокачки 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в следующие четыре был подписан в 2019 году.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что «Газпром» в начале 2022 года снизил транзит голубого топлива через Киев до 52,5 млн кубических метров в сутки при забронированных суточных объемах в 109,6 млн.