Заторы на заснеженных дорогах в центре Петербурга вернулись с «новогодних каникул»

Пробки в центре Петербурга 4 января достигли отметок, характерных скорее для типичного рабочего дня, чем для новогодних праздников.

Пятибалльные заторы обычно бывают только в разгар рабочего дня. Однако 4 января во многих районах Петербурга пробки достигли именно этой отметки. В центре города начался практически полный транспортный коллапс. Так, около 17 часов «Яндекс» заметил десятибалльную пробку на Невском проспекте.

Сильный снегопад в Северной столице еще больше осложнил дорожные условия. Росгидрометцентр объявил «желтый» уровень опасности с 21 часа 4 января до 21 часа 5 января. Ненастье уже привело к множеству аварий. А колебания температуры усиливают и без того непростую ситуацию на тротуарах, из-за которой многие горожане падают и попадают в травмпункты.

Ранее политолог Иван Аркатов заявлял, что, несмотря на делегирование обязанностей подчиненным, губернатор Александр Беглов должен лично отвечать за состояние города зимой. По его мнению, власти Москвы демонстрируют совершенно другой подход к делу: на фоне столицы зимний Петербург явно проигрывает.