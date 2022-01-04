Роспотребнадзор не увидел опасности в марсельском варианте коронавируса

Вариант COVID-19, обнаруженный во французском городе Марселе, не представляет особого интереса, так как он так и не смог распространиться за два месяца, последовавших с момента его обнаружения, сообщили в Роспотребнадзоре.

В России случаев заражения новым варианта вируса нет, отметили в ведомстве. В то же время французские ученые заявили, что пока не могут определить, насколько опасен новый штамм.

Ранее сообщалось о том, что новый вариант коронавируса был обнаружен у французских путешественников, вернувшихся из Камеруна. Штамм обладает большим количеством мутаций, отличающих его от исходного SARS-CoV-2 — их у него 46. Он обнаружен у 12 граждан Франции.