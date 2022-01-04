Большунов занял второе место в общем зачете лыжной многодневки «Тур де Ски»

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов стал вторым в общем зачете завершившейся в Италии многодневки «Тур де Ски».

Чемпион мира 2021 года в скиатлоне Александр Большунов финишировал седьмым в последней гонке «Тур де Ски», которая состоялась в Валь-ди-Фьемме. Его оппонент Йоханнес Хесфолт Клебо из Норвегии стал пятым в масс-старте свободным стилем и выиграл общий зачет многодневки. Большунов завоевал серебро. Третье место в общем зачете занял финский лыжник Ийво Нисканен.

Россиянин Денис Спицов, который завоевал серебро в последней гонке «Тур де Ски», стал четвертым в общем зачете. Его соотечественник Иван Якимушкин занял шестое место в общем зачете. Остальные россияне не попали в топ-10.