Эксперт Миронов назвал причины подорожания товаров в 2022 году

Экономист Миронов дал прогноз по ценовой политике в текущем году и оценил вероятность снижения уровня инфляции до 4%, сообщает URA.RU.

Самым непредсказуемым фактором, который может негативно отразиться на ценах, заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов назвал новый штамм коронавируса «Омикрон».

«Если он действительно опасен и также будут какие-то локдауны, снижение производства, снижение перевозок, полетов и спроса на сырье, на нефть, то может быть какое-то ослабление рубля. И то, это за пределами зимы, не стоит пока говорить об этом», — заметил он.

Эксперт обратил внимание, что сейчас рубль сохраняет позиции из-за притока валютной выручки от экспорта сырьевых товаров. Миронов уточнил, что высокий спрос на газ зимой компенсирует снижение цены на нефть.

В этом году можно ожидать сокращения темпов роста цен до 6%. Миронов считает, что инфляция опустится до 4% не раньше 2023 года.