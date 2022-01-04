Дипломат Грушко примет участие в заседании с НАТО со стороны МИД России

Министерство иностранных дел РФ будет представлено на заседании Совета Россия — НАТО (СРН) заместителем главы ведомства Александром Грушко. Встреча пройдет 12 января в Брюсселе.

Он прокомментировал заявление Североатлантического альянса о внеочередном совещании глав МИД. По мнению дипломата, НАТО пытается повысить напряженность вокруг украинского вопроса.

«Мы ожидаем таких шагов со стороны Альянса. Обычно СРН всегда предшествовали либо заседания комиссии Украина — НАТО, либо заседания Североатлантического совета. Это какие-то сигналы, которые НАТО нам посылает, что они озабочены якобы концентрацией российских сил», — сказал Александр Грушко ТАСС.

В декабре Россия направила США и НАТО проекты договора о гарантиях безопасности. Он подразумевает отказ Альянса от расширения на восток.