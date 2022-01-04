Чемпион мира Николишин скептически оценил назначение Ротенберга тренером СКА

Чемпион мира 1993 года в составе сборной России Андрей Николишин поделился мнением о назначении Романа Ротенберга главным тренером петербургского СКА.

Андрей Николишин заявил, что его не удивили кадровые перестановки в тренерском штабе СКА и назначение Романа Ротенберга главным тренером красно-синих. Слова бронзового призера Олимпиады в Солт-Лейк Сити приводит «Чемпионат».

«Меня уже не удивляет ничего, что происходит вокруг Ротенберга. Даже не хочу думать о том, к чему это приведет. Хоккейного за этим решением нет ничего. Такое возможно только в России», — отметил Николишин.

Ротенберг, являющийся вице-президентом СКА и Федерации хоккея России (ФХР), впервые в карьере занял должность главного тренера. На этом посту 40-летний специалист сменил Валерия Брагина, который стал его ассистентом.