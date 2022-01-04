Три четверти заявленной техники так и не вышли расчищать от снега улицы Петербурга

Расчищать дороги Санкт-Петербурга от завалов снега и наледи должны были более тысячи единиц специализированной техники. Интерактивные карты города отражают совершенно иную информацию.

По данным онлайн-карт, на 4 января многочисленные сугробы в Петербурге расчищают только 250 уборочных машин, а должны были выехать 1058 единиц. Также было заявлено, что более 1100 дворников будут расчищать улицы города, но столпотворения из работников коммунальных служб горожане тоже не заметили. Наибольшая активность наблюдается среди рабочих, которых частные магазины и кафе наняли для уборки прилежащей территории.

Уже больше месяца горожане ежедневно жалуются на неубранный снег, гололед, свисающие сосульки и прочие последствия неблагоприятной погоды, но ситуация в Северной столице становится только хуже. Огромные сугробы и наледь на дорогах спровоцировали множество ДТП, затяжные пробки и длинные очереди в травматологических отделениях города.

Ранее политолог Иван Аркатов заявлял, что, несмотря на делегирование обязанностей подчиненным, градоначальник Александр Беглов должен лично отвечать за состояние города зимой. По его мнению, власти Москвы демонстрируют совершенно другой подход к делу: на фоне столицы зимний Петербург явно проигрывает.