Сербский теннисист Джокович примет участие в Открытом чемпионате Австралии

Лучший теннисист мира Новак Джокович сыграет на Открытом чемпионате Австралии 2022 года.

Сербский теннисист Новак Джокович получил медицинское исключение для участие в Открытом чемпионате Австралии. Об этом проинформировала пресс-служба турнира «Большого шлема».

«Новак Джокович выступит на Australian Open. Он сейчас находится на пути в Австралию. Джокович подал заявку на получение медицинского исключения, ее изучили две независимые комиссии», — отмечается в сообщении.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января. К участию в нем будут допущены теннисисты, вакцинированные от COVID-19. Джокович является действующим победителем турнира в Австралии.