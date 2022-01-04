Журналист Шейнкман заявил об отсрочке «судного дня» после заявления «ядерной пятерки»

Совместное заявление «ядерной пятерки» в начале 2022 года является «очень даже неплохим». Так считает обозреватель Радио Sputnik Михаил Шейнкман.

Журналист напомнил, что президент России Владимир Путин говорил о необходимости созвать лидеров Китая, Великобритании, Франции и США еще во время работы экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

«После подобных событий стрелки на "часах судного дня" отыгрываются немного назад. А сейчас самое время, а то на них без 100 секунд конец света. Хотя, казалось, ничто не предвещало. У нас каникулы. У Китая — Олимпиада. У (президента Франции Эммануэля. — Прим. ред.) Макрона — жена. Англосаксы, напротив, нагнетают так, будто уже последний день живут. И вдруг такое», — удивился Шейнкман.

В совместном заявлении «ядерной пятерки» говорится, что страны договорились не допустить ядерную войну. Они будут искать дипломатические пути решения конфликтных ситуаций и откажутся от гонки вооружений.