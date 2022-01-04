ARD: «Зеленые» откроют для лидера ФРГ Штайнмайера путь ко второму президентскому сроку

Немецкая партия «Союз-90"/"Зеленые» выступит в поддержку кандидатуры Франка-Вальтера Штайнмайера на пост президента страны. Такое заявление сделали во вторник, 4 января, на телеканале ARD со ссылкой на источники.

По данным сообщества немецких общественных телерадиокомпаний, голосов Социал-демократической партии, СвДП и «Зеленых» хватит, чтобы действующий лидер остался на второй президентский срок. Также стоит отметить, что Федеральное собрание изберет германского политика в главы государства 13 февраля 2022 года, указали в ARD.

Известно, что Штайнмайер сменил в 2017 году на посту президента Германии Йоахима Гаука.

Ранее сообщалось, что советник канцлера Германии по внешней политике Йенс Плетнер проведет на этой неделе встречу с российским и французским коллегами. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.