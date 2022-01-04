Эксперт Простаков: некомпетентность коммунальщиков угрожает здоровью жителей Петербурга

Петербургские власти с начала зимы демонстрируют низкий уровень компетентности и системное пренебрежение проблемами горожан, заявил аналитик Сергей Простаков.

При очистке улиц и тротуаров Петербурга, а также крыш зданий от снега и льда происходят массовые нарушения коммунальщиками техники безопасности. Подобные действия угрожают здоровью и жизни петербуржцев, подчеркнул эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков в интервью ФАН.

«Очевидно, что стоит вопрос квалификации кадров. Проблема заключается и в их подготовке, и в системе стимулирования, которая обязательно должна включать достойный заработок», — объяснил спикер.

Простаков заявил, что все городское коммунальное хозяйство работает с огромными проблемами, особенно в период зимней непогоды с обильными снегопадами и гололедом.

«Пренебрежение к горожанам рождается не внизу у обычных исполнителей-коммунальщиков, а сверху, среди их начальников», — уверен эксперт.

Аналитик призвал чиновников администрации губернатора Петербурга Александра Беглова пересмотреть свое пренебрежительное отношение к проблемам горожан. В противном случае необходимо ставить вопрос о замене «носителей подобных идей», резюмировал Простаков.