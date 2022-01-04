Парламент Италии проведет заседание по выборам президента республики 24 января

Председатель Палаты депутатов Италии Роберто Фико созвал заседание парламентариев по выборам президента республики на 24 января, сказано в сообщении законодательного органа.

Согласно полученной информации, спикер нижней палаты парламента принял это решение после доклада председателя Сената Италии.

«Председатель Палаты депутатов Роберто Фико, заслушав Председателя Сената Республики Марию Элизабетту Казеллати, созвал парламент на проведение общей сессии с участием региональных делегатов в понедельник 24 января в 15:00 для проведения выборов президента республики», — сказано в сообщении.

Президент России Владимир Путин ранее охарактеризовал взаимодействие с Италией. По его словам, Москва и Рим имеют устойчивые и хорошие отношения.