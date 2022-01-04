Правительственная комиссия проводит встречу с протестующими на западе Казахстана

Переговоры между протестующими жителями Мангистауской области Казахстана и членами прибывшей в регион правительственной комиссии начались. Соответствующее заявление сделала пресс-служба правительства страны.

По данным пресс-службы, переговоры ведутся с целью урегулировать ситуацию, связанную с повышением цен на газ. Об этом ее представители сообщили 4 января, во вторник.

«Правительственная комиссия проводит встречу с инициативной группой из числа граждан, выступающих за снижение цены на сжиженный газ. Участники обсуждают возможность урегулирования ситуации, в том числе сохранения общественной безопасности», — уточнили в сообщении.

Ранее сообщалось, что лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал вышедших на акции протеста с требованием снизить цены на газ жителей Мангистауской области проявить готовность к диалогу.