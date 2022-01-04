Наталья Непряева заняла первое место в общем зачете лыжной многодневки «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла общий зачет престижной многодневки «Тур де Ски».

Норвежка Хейди Венг выиграла заключительную женскую гонку «Тур де Ски», которая состоялась в итальянском Валь-ди-Фьемме. Наталья Непряева финишировала четвертой, что позволило тверской спортсменке занять первое место в общем зачете многодневки. Она стала первой россиянкой, одержавшей победу на «Тур де Ски».

Венг заняла третье место. Второй в общем зачете стала шведская лыжница Эбба Андерссон. Россиянка Татьяна Сорина заняла шестое место. «Тур де Ски» проходит с 28 декабря 2021 года по 4 января 2022 года в Швейцарии, Германии и Италии. В 17:25 по московскому времени начнется заключительная гонка многодневки — мужской масс-старт свободным стилем.