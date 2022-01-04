Рар оценил успехи российской и американской дипломатии

Постоянные члены Совбеза ООН в последние годы находились в состоянии перманентной ссоры, поэтому нынешнее совместное заявление России, США, Китая, Франции и Великобритании о предотвращении ядерной войны стало удивительным и уникальным.

Такую оценку совместному заявлению лидеров стран ядерной пятерки дел немецкий политолог Александр Рар, который напомнил, что между Китаем и Америкой с Европой фактически идут торговые войны, а между Россией и США не прекращаются серьезные баталии из-за Украины и НАТО.

«Психология внутри Совбеза такова, что отдельные члены "пятерки" не хотели договариваться, признавать силу или правоту другой стороны, — подчеркивает Рар. — А тут все неожиданно пришли к согласию, подписались под совместным заявлением и высказались в том духе, что нужно не только бороться за дальнейшее нераспространение атомного оружия, но и говорить о том, что атомная война невозможна в принципе».

По мнению немецкого эксперта, единодушие лидеров стран «ядерной пятерки» по данному вопросу во многом является сигналом тем безумным представителям разнообразных аналитических центров, которые в последнее время пытались продвигать идею возможности проведения локальной ядерной войны, и о том, что Запад может в этой войне победить.

пресс-служба МИД Республики Казахстан /

«Лидеры постоянной "пятерки" Совбеза поставили точки над "i". И дело не только в вопросах нераспространения. А в самом факте того, что внутри "пятерки", по-видимому, идет диалог, намечается сотрудничество и в других сферах», — считает Александр Рар.

При этом, как отмечает эксперт, психология данного совместного заявления лидеров стран «ядерной пятерки» даже более важна, чем содержание этого заявления, так как достигнутое между ними согласие открывает возможность для обсуждения мирных инициатив и гарантий взаимной безопасности, о которых ранее говорил президент РФ Владимир Путин.

«Однополярный мир уходит, причем уходит болезненно, поскольку Запад не хочет его отпускать. Но все понимают, что это невозможно. И предложение Москвы перезапустить переговоры с Западом о глобальной стратегии безопасности тоже могут увенчаться определенным успехом на этом фоне. Судя по всему, все осознают важность момента и необходимость вести диалог», — объяснил немецкий политолог.

Федеральное агентство новостей /

Таким образом, по словам Александра Рара, можно констатировать, что российская дипломатия в данной ситуации сыграла правильно, но и американцы не пошли на нагнетание новых конфликтов, запрет «Северного потока – 2» и другие резкие шаги, которые бы осложнили диалог между Москвой и Вашингтоном. Президент США Джо Байден продемонстрировал, что он готов договариваться, и это, уверен эксперт, определенно положительный момент.