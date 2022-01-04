Захарова предложила НАТО вспомнить историю на фоне ситуации в Сербии

Обороноспособность Сербии зависит от реакции Российской Федерации. Соответствующее заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По словам представителя Министерства иностранных дел РФ, слова натовского адмирала из Соединенных Штатов Роберта Берка о поддержке Североатлантическим альянсом сербской реформы с целью укрепления обороноспособности страны являются довольно интересными.

«Если Берк знает историю, то своим заявлением он приветствует поставки Россией Сербии вооружений (например, противотанковых комплексов "Корнет") и очень надеется, что они остудят пыл горячих голов Альянса, которые мутят воду на Балканах», — высказала Захарова свое мнение.

Ранее сообщалось, что Москва не позволит Вашингтону и НАТО «замотать» инициативу о гарантиях безопасности в бесконечных дискуссиях. Об этом рассказал российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.